Gizelly Bicalho atualiza fãs sobre cirurgia para retirada de quatro nódulos

30/09/2020 | 15:10



Como você viu, a ex-BBB Gizelly Bicalho revelou que estava com quatro nódulos nos seios. Infelizmente, a advogada já tinha tido experiências como esta antes, já que lida com a aparição de nódulos desde a época de sua adolescência. Assim como das outras vezes, Gizelly não descobriu nenhum tumor e só precisou fazer a retirada desse material. E para deixar os seus fãs mais tranquilos, a ex-BBB falou sobre a sua última cirurgia nesta quarta-feira, dia 30, em seus Stories do Instagram.

- Eu tirei aqueles nódulos e ele [médico] também retirou glândulas mamárias, que inclusive já estavam formando novos nódulos. E como ele tirou bastante material, ficou pele sobrando. Eu já tinha feito mamoplastia, já tinha silicone, aí ele reduziu o peito e levantou.

Gizelly ainda falou sobre o seu histórico de saúde, além das cirurgias plásticas que já fez.

- A primeira vez que eu tirei nódulo, eu tinha 16 anos [de idade]. Com 24, 25, eu tirei nódulo, coloquei silicone, fiz mamoplastia, fiz lipo e coloquei gordura na bunda. Agora eu tirei os nódulos de novo. E dessa vez, com a retirada de todo o material do peito, eu fiz de novo mamoplastia. Só que eu já tinha silicone. Eu tenho silicone desde 2016.

Ainda nos Stories, a advogada afirmou que não sentiu nenhuma dor no primeiro banho pós-cirurgia. Ela também contou que já está trabalhando normalmente. Tomara que a recuperação de Gizelly seja bem tranquila, não é?