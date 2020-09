Marília Mendonça nega plásticas e revela já ter feito preenchimento labial

29/09/2020 | 17:31



Marília Mendonça falou sobre os rumores de que havia feito cirurgia plástica, nesta terça-feira, 28. A cantora percebeu que estava recebendo diversos comentários em suas fotos maquiada e revelou que só fez preenchimento labial.

Acabei de postar uma foto e tem maior galera me perguntando que plástica que eu fiz. Queria dizer pra vocês pararem, porque vocês não estão contribuindo com o ego de uma leonina. Por quê? Porque aí fico me achando mais gata ainda com vocês falando que fiz uma plástica", ironizou ela.

"Sou toda natural, sou bonita pra caramba. Vou contar todos os segredos da minha beleza. Já nasci assim, muito linda, aos olhos do Pai", continuou Marília. Depois de negar as plásticas, a sertaneja revelou que já fez procedimento estético.

"Esse cabelo comprei. Já tinha a boca um pouquinho avantajada, coloquei um pouquinho só de preenchimento para dar uma melhorada, achei que ficou lindo, maravilhoso. Cílios, maquiagem. E é isso".

A sertaneja ainda contou que tem feito dieta e compartilhou truques de maquiagem e iluminação que usa para as suas fotos publicadas. "O resto é isso mesmo, tem que nascer com o restante, não tem jeito", completou ela, rindo.