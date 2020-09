Caio Blat revela que teve discussão enorme com Luisa Arraes na frente da equipe de produção: - Ficou todo mundo constrangidíssimo

29/09/2020 | 12:10



Eita! Caio Blat e Luisa Arraes já haviam falado abertamente sobre as DRs diárias provocadas pelo confinamento. Agora, em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, Caio Blat, que gravou um episódio da websérie Amor e Sorte junto com a amada em casa, deu mais detalhes sobre a convivência e revelou uma discussão enorme que teve com Luisa durante as gravações:

- Ao mesmo tempo que é muito mais fácil criarmos juntos, brigamos bastante, nos desentendemos. A gente teve uma discussão enorme na frente de toda a equipe por uma coisa idiota: qual a melhor mão para segurar um objeto na cena. Ficou todo mundo constrangidíssimo. No outro dia, ficamos arrasados e envergonhados. Pedimos desculpas. Nossa intimidade estava totalmente aberta ali. Nós dormíamos cercados de equipamentos. Tinha câmera dentro do quarto, dentro do banheiro...

O ator ainda continua:

- Quando a gente acordava e colocava os pés no chão, já ligava o computador. E tinha 30 pessoas esperando. A gente escovava os dentes e fazia café falando com todos. Teve um dia que a Luisa fez questão de trocar a roupa de cama que mandaram para usarmos na gravação das cenas. Para não dormirmos com a roupa de cama dos personagens. A gente brinca que fez um BBB da ficção. Foi uma história de ficção feita com todo mundo vendo.

O ex de Maria Ribeiro ainda contou que a pandemia, claro, foi a grande inspiração para a criação da série:

- A gente ficou com a sensação de que tinha que fazer um registro e mostrar o que estava acontecendo, as várias realidades de pessoas de diferentes idades. Ligamos para o Jorge Furtado. Lázaro Ramos e Taís Araujo também falaram com ele, que criou a série. E então começamos a escrever o nosso episódio. Escrevíamos o dia inteiro e mostrávamos para ele à noite. Ele foi adorando e aprovando. E fazendo com a gente também, inventando os diálogos. Tivemos um tremendo curso de roteiro.

Além de atuar, o casal escreveu os roteiros, montaram cenários e até mesmo operaram câmeras. As cenas foram feitas na casa da atriz, no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Como Caio mora no Itanhangá, ele passou boa parte desse período na casa da amada. Ambos estão juntos há três anos.