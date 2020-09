Emma Stone se casa com Dave McCary após três anos, diz site

27/09/2020 | 14:10



Emma Stone está oficialmente casada. A revista People noticiou que uma pessoa próxima à atriz e Dave McCary confirmou o casamento.

Apesar de o casal não ter se manifestado oficialmente e não se ter mais detalhes sobre a cerimônia, recentemente, eles foram vistos caminhando nas ruas de Los Angeles enquanto usavam anéis combinando.

A festividade estava programada para março, mas foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus, agora, pode ter ocorrido seguindo as recomendações de distanciamento da OMS.

O anúncio do noivado ocorreu em dezembro de 2019, por meio de um post nas redes sociais, no qual Emma exibia o seu anel de diamante com uma pérola incrustada.

Os pombinhos se conheceram quando a ruiva apresentou o Saturday Night Live no final de 2016 e o relacionamento veio a público oficialmente em outubro de 2017.