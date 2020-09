Fábio Assunção movimenta redes sociais e arranca elogios ao aparecer no Criança Esperança

27/09/2020 | 10:11



Fábio Assunção está com tudo! Ultimamente, o ator vem arrancando elogios dos fãs e espectadores e na noite do último sábado, dia 26, não foi diferente. Durante o evento Criança Esperança 2020, o ator chamou atenção ao aparecer rejuvenescido na televisão.

Fábio apareceu em transmissões no intervalo de A Força do Querer, e sempre que pintava na telinha, internautas comentavam sobre sua aparência saudável e mais jovem:

Fabio Assunção você não tem o direito de aparecer na minha televisão no meio da minha novela com toda a sua beleza, não tenho estrutura para isso, sou cardíaca e apaixonada por ti, escreveu uma internauta no Twitter.

Outra pessoa comentou:

Meu Deus, o Fabio Assunção é uma obra esculpida dos deuses, não tem jeito.