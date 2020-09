Luísa Sonza chora durante live com Luan Santana e Giulia Be

27/09/2020 | 10:10



Desde que anunciou sua separação de Whindersson Nunes, Luísa Sonza tem sido alvo constante de críticas, principalmente depois que assumiu seu namoro com o cantor Vitão. Apesar de sempre rebater os haters, a cantora se mostrou fragilizada na noite do último sábado, dia 26, em que se apresentou em uma live com Luan Santana e Giulia Be.

Os três se reuniram para cantar clássicos da música em um cenário para lá de luxuoso. Em determinado momento do show, Luan Santana resolveu fazer uma homenagem para a amiga Luísa:

- Esse tempo que a gente vive, de todo mundo usando máscara, o que está cada vez mais evidente? O nosso olhar. A Lu pode ser braba, pode ser o que ela quiser. Mas a doçura que ela tem no olhar, passa para vocês.

Nesse momento, Sonza começa a chorar e é amparada pela colega Giulia. Até a manhã deste domingo, dia 27, a frase LUISA MERECE RESPEITO figurava entre os assuntos mais falados do Twitter, com mensagens de apoio de famosos como Pablo Vittar, Fernanda Paes Leme e Bruna Marquezine.