Morbidelli supera Quartararo e conquista pole para etapa da Catalunha da MotoGP

26/09/2020 | 11:38



Franco Morbidelli repetiu o bom desempenho das primeiras atividades, na sexta-feira, em Barcelona, e voltou a mostrar força neste sábado ao ser o mais rápido na sessão classificatória e conquistar a pole para a etapa da Catalunha da MotoGP. O ítalo-brasileiro anotou o tempo de 1min38s798 para garantir a posição de honra do grid.

Morbidelli está na quinta colocação na classificação geral do campeonato e tenta recuperar terreno para avançar e brigar pelas primeiras posições. Ele venceu a etapa de San Marino, duas semanas atrás.

Fabio Quartararo, que chegou a ficar na liderança da sessão, terminou em segundo e fechou a dobradinha da Yamaha SRT. O francês marcou 1min39s008. Ele foi superado pelo companheiro de equipe no final do Q2 e tenta, na prova na Catalunha, voltar a vencer para retomar a liderança do Mundial. Hoje, é o segundo colocado, um ponto atrás do líder Andrea Dovizioso.

O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, apareceu na terceira posição pela primeira vez na temporada, com o tempo de 1min39s129, e fechou a primeira fila. O australiano Jack Miller foi 0s427 mais lento que o veterano e terminou na quarta colocação com a sua Pramac.

Vencedor da última prova, a etapa da Emilia Romagna, o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, fez o quinto melhor tempo. O francês Johann Zarco, da Esponsorama, finalizou em sexto e fecha a segunda fila em Barcelona.

Os espanhóis Pol Espargaró, da Red Bull KTM, e Joan Mir, da Suzuki, ficaram com a sétima e oitava colocações, respectivamente. O italiano Danilo Petrucci, da Ducati, largará em nono no grid, e o sul-africano Brad Binder, parceiro de Espargaró na KTM, completou o top 10.

O líder do campeonato, Andrea Dovizioso, teve um desempenho para esquecer. Obrigado a passar pelo Q1, o italiano anotou 1min40s109, não conseguiu avançar para a fase final e vai largar apenas na 17ª colocação, a sua segunda pior posição de largada do ano.

A largada da etapa da Catalunha, a oitava corrida da temporada de 2020 da MotoGP, está prevista para as 10h (horário de Brasília) deste domingo para não coincidir com o GP da Rússia da Fórmula 1, marcado para as 8h10.