De olho na tabela, Corinthians inicia a preparação para o jogo com o Atlético-GO

25/09/2020 | 20:54



O Corinthians só volta a jogar na quarta-feira, diante do Atlético-GO, em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se os jogadores não estarão em campo, todos deverão acompanhar os jogos da 12ª rodada, que poderá decretar a presença da equipe na zona de rebaixamento.

O elenco voltou aos treinos, nesta sexta-feira, após a derrota de quarta-feira, no Recife, por 1 a 0, para o Sport, que deixou a equipe na 13ª colocação. Uma combinação de resultados pode jogar a equipe para os últimos lugares na classificação.

Pensando no próximo compromisso, o técnico Dyego Coelho retomou os trabalhos e vai ter de armar a defesa, um dos pontos fracos do time, sem o lateral-direito Fagner, que terá de cumprir suspensão por causa do cartão amarelo.

Com exceção de Fagner e do atacante Boselli, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, o treinador tem todos os jogadores do elenco à disposição. Depois do jogo no Pernambuco, com a produção um pouco melhor na segunda etapa, Coelho deixou no ar a possibilidade de fazer algumas alterações na equipe, principalmente no meio-de-campo. Cantillo e Ramiro têm chances de retornar à titularidade.

Em 11 jogos disputados no Brasileirão, o Corinthians soma apenas três vitórias, três empates e cinco derrotas. Com 17 gols sofridos, a defesa alvinegra, referência em anos passados, só não é pior que Bragantino e Bahia, que sofreram um gol a mais.

ZONA DA DEGOLA - O Corinthians poderá terminar a 12ª rodada na zona de rebaixamento se ocorrerem quatro resultados. Em Curitiba, o Athletico-PR, com 11 pontos, supera o Corinthians se conseguir vencer o Bahia, na Arena da Baixada, sábado, às 19 horas. Outro resultado que "derruba" o alvinegro seria uma vitória do Red Bull Bragantino (10 pontos), em São Januário, sobre o Vasco, domingo, às 11 horas.

No duelo de Goiânia entre Atlético-GO x Botafogo, domingo, às 18h15, o Corinthians já perde uma posição de qualquer jeito, pois o time goiano tem 12 pontos e os cariocas somam dez. Quem vencer, passa os paulistas, já o empate é suficiente para o Atlético.

A angústia dos corintianos poderá se prolongar até a segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, caso o o Coritiba (11 pontos), derrote o Fluminense.