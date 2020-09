Obituário - 25 de setembro de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, 23 de setembro

Vilma Merquilis Neves, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anastácio Zoratte, 85. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Therezinha Nilse Velasco Kitofi, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Anatália Ribeiro de Rezende, 78. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Severino Nogueira, 78. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Socorro Ferreira Lima e Silva, 76. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Memorial Planalto.

Neusa Borges e Borges, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdeci Francisco de Omena, 72. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Newton Luiz Braga, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Marly Lima da Silva, 63. Natural de Rosana (São Paulo). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Aparecida Raposeiro, 61. Natural de Ribeirão do Sul (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauthese Delarmelino, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Tânia Vilela, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 23, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Eraide Barros de Souza, 81. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Rubens Pieroni, 71. Natural de Tapiraí (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 22 de setembro

Aparecida Cassim, 83. Natural de Cajobi (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josué de Lima, 74. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lisete Aparecida Rizzo, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 22 de setembro

Sérgio Alceu Forti Sandovetti, 71. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Soila Maria Darin Cândido Santos, 55. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim São Judas Tadeu, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 23 de setembro

Alzira Versulina de Lima, 79. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Daniel Soares de Arruda, 77. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Leonil Rodrigues Arantes, 56. Natural de Itaporanga (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Inocêncio de Jesus, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal.

Rosinaldo Galvão Santana, 44. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Maria Antonia Pereira da Silva, 43. Natural de João Lisboa (Maranhão). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 19 de setembro

José Eduardo da Silva, 85. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

João Francisco dos Santos, 84. Natural de Bauru (São Paulo). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

João Lopes da Silva, 59. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Maria Nazaré Ferreira de Souza, 56. Natural de Nazaré do Piauí (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 20 de setembro

Maria Inez da Silva, 95. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Renan Custódio da Silva, 30. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 21 de setembro

Teresa de Jesus Rodrigues, 70. Natural de Angatuba (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Aparecido dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Lucinete Machado da Silva, 59. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 22 de setembro

Aparecida Belucci Vargas, 73. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Romão da Silva, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Gomes de Souza, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo Trindade da Silva, 44. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no Jardim Zaira, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Laudenice Aparecida Belozotto, 42. Natural de Santa Lúcia (Paraná). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 23 de setembro

Maria Julice Lins de Oliveira Ribeiro, 70. Natural de Itaiba (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Vera Polonca Martins, 68. Naturl de São Paulo, Capital. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.