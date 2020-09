Mayra Cardi mostra look sexy para primeiro date após separação de Arthur Aguiar: - Quero esfregar a cara em tudo

25/09/2020 | 11:10



Uau! Mayra Cardi revelou para seus seguidores na última quinta-feira, dia 24, que iria para o seu primeiro encontro romântico desde que se separou de Arthur Aguiar, há quatro meses. Por meio de vídeos publicados no Instagram, a coach mostrou o look escolhido, além de dar detalhes sobre o date.

- Tenho um date hoje. Tomara que ele não me assista [nos vídeos publicados] porque senão já vai ver meu look antes de eu chegar, além da vergonha que estou passando aqui. Estou maravilhosa e sexy para esse date, diz Mayra.

Usando um body preto cavado cheio de transparências e calça de tecido leve, Mayra ainda avisou:

- A minha maquiagem tem de durar porque a ideia é que eu esfregue a cara. Quero esfregar a cara em tudo que puder.

Eita!

Vale dizer que em agosto Mayra falou abertamente sobre estar usando aplicativos para conhecer homens e mulheres.

- Até dei match lá com uns coroas maravilhosos bem no meu perfil, coroa, com filho, bem resolvido, maduro. Quem sabe?, disse ela na época.