10 streaming de vídeo alternativos para ir além da Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



24/09/2020 | 14:48



O streaming de vídeo está cada vez mais presente na vida das pessoas – muitas vezes, substituindo serviços tradicionais, como a TV por assinatura. Nomes como Netflix e Prime Video já são amplamente conhecidos, mas o mercado oferece uma infinidade de outras plataformas com catálogos bons, completos e nichados, capazes de agradar a todo tipo de espectador.

A seguir, o 33Giga lista 15 serviços de streaming alternativos que vale a pena conhecer:

O serviço de streaming brasileiro foca exclusivamente os filmes, séries, animações e documentários de terror, fantasia e ficção científica. Por R$ 9,90/mês, o usuário pode assistir às produções disponíveis no catálogo na TV, no smartphone (Android e iOS) e no computador. Ainda é possível degustar o conteúdo por sete dias grátis e cancelar a qualquer momento.

O Mubi é um serviço de streaming voltado para produções clássicas. O grande diferencial da plataforma é que ela tem uma pegada de curadoria. O catálogo é composto sempre por 30 filmes, que ficam disponíveis por 30 dias, e todos os dias um título saí para um novo entrar. O catálogo conta com produções tanto de diretores independentes quanto de grandes nomes, como Alfred Hitchcock. A plataforma tem plano mensal e anual, a partir de R$ 19,90.

Essa é uma comunidade internacional de transmissão de animes, os famosos desenhos animados japoneses. Por meio de acordos firmados com grandes produtoras, o acervo do serviço de streaming conta com nomes importantes nesse universo, como Dragon Ball Super, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter e muitos outros. O serviço tem versão gratuita (com catálogo limitado) e a paga partir de R$25/mês, com acesso a um catálogo gigante (e super atualizado) dessas produções.

O Viki é uma plataforma de streaming de televisão asiática cuja proposta é ser uma “TV global feita por fãs”. Parte do catálogo já foi traduzida para mais de 200 idiomas, e, diferentemente de outras plataformas de streaming populares, no Viki as legendas são (em sua maioria) feitas pela comunidade. Uma curiosidade da plataforma é que ela usa seu recurso de legendas para ajudar os usuários no aprendizado de novos idiomas. Disponível nas versões gratuita e paga, o que varia aqui é o acesso ao catálogo e a qualidade da reprodução dos conteúdos.

Em 2019, o consagrado Cinema Belas Artes (atual Petra Belas Artes) lançou seu serviço de streaming focado em filmes cult, o Belas Artes à La Carte. Por R$ 9,90/mês – ou no plano mensal de R$ 108,90 –, você tem acesso a um catálogo construído com curadoria original e especial para os amantes de cinema clássico, cult e independente. O conteúdo está separado em categorias bem legais, como “Mulheres Maravilhosas”, “HAHAHA”, “Se você nunca viu um filme cult comece por aqui” e “Para roer as unhas”.

Concorrente de peso da Netflix e outros streaming grandes, o serviço é da Lionsgate (produtora de franquias como Jogos Vorazes, Rambo e Truques de Mestre). O catálogo conta com produções antigas e recentes de Hollywood, além de muito conteúdo original feito com qualidade de cinema. Por R$ 14,90/mês, o usuário tem acesso à quatro telas simultâneas e com download de conteúdo ilimitado.

Se você é fã dos grandes clássicos, aqui está o seu serviço de streaming dos sonhos. Por a partir de R$ 12,90/mês, o catálogo da plataforma é focado nos maiores clássicos retrô do cinema e da TV. Um ponto legal aqui é que o usuário tem a oportunidade de conhecer todo o catálogo do serviço antes de fornecer seus dados e fechar uma assinatura.

O streaming tem uma proposta muito interessante: para uma produção entrar em seu catálogo, ela precisa ter pelo menos uma área de atuação técnica/artística assinada por uma pessoa negra. A plataforma gratuita, oferece filmes, séries, web séries, variedades, vlogs e clipes que são produzidos, escritos, dirigidos ou protagonizados por essas pessoas. Até o momento, o catálogo conta com apenas conteúdo brasileiro.

Bastante específico, o Spull é um serviço de streaming que oferece apenas produções indianas – de Bollywood até curtas e programas de TV do país. A plataforma tem versão gratuita (com catálogo limitado e anúncios) e paga. O único ponto negativo é que, até o momento, o catálogo de mais de 10 mil horas de conteúdo não têm legendas em português.

O serviço de streaming brasileiro tem mensalidade de R$ 15 e é administrado pela BKS, a empresa tradicional de dublagem e legendas. O catálogo tem mais de 400 filmes e 700 séries nacionais e internacionais, e pode ser assistido via smartphone, computador e TV. Essa sugestão pode ser uma boa pedida para quem procura produções de televisão e cinema populares a um preço mais acessível.

O mais diferentão da lista, a plataforma é do conglomerado de mídia ViacomCBS, dona da Paramont, Nickelodeon, MTV e Comedy Central. O serviço de streaming gratuito chegará ao Brasil em dezembro de 2020 com 24 canais e um catálogo de filmes sob demanda. Os canais vão abranger todos os gostos, de comédia a terror, além de programas infantis e de vida na natureza. Já a lista de filme foca clássicos e campeões de bilheteria.