Trânsito mata uma pessoa a cada dois dias

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



24/09/2020 | 00:01



Na Semana Nacional do Trânsito, que termina amanhã, o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) divulgou que 15 pessoas morreram nas ruas da região em agosto – média de uma vítima a cada dois dias (veja detalhes na arte ao lado). O número é 21% menor do que os 19 óbitos registrados no mesmo mês de 2019. Mesmo com a redução em um ano, especialistas alertam que a retomada gradual das atividades e as novas regras da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) podem inflar o número de acidentes fatais.



No mês, a maioria das vítimas foram pedestres (sete), seguidas pelos motociclistas (cinco) e pessoas que estavam em automóveis (três). “Os motociclistas e pedestres são as vítimas de sempre, pois são os usuários mais vulneráveis pelo grau de exposição que têm ao circular pelas vias. Não deveria ser assim, mas nada foi feito para que isso melhorasse quando as pessoas retomassem suas atividades”, assinalou Eduardo Biavati, sociólogo e consultor em segurança no trânsito. Exemplo é Porto Alegre (Rio Grande do Sul), onde a prefeitura aproveitou a quarentena para fazer a manutenção da sinalização nas vias de maior circulação.



Agravante é a alteração do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), aprovada na terça-feira pela Câmara. A mudança, que depende da sanção presidencial, prolonga a validade da CNH para dez anos e sugere escala até que haja suspensão da habilitação: caso o motorista tenha 20 pontos e mais de duas infrações gravíssimas, ou se ele acumular 30 pontos e apenas uma infração ou, ainda, se totalizar 40 pontos e nenhuma infração



Para Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da Abramet (Associação Brasileira de Medicina do Tráfego), a medida é contrária à direção segura e é o “avesso da preservação de vidas”. “O aumento da pontuação atende às necessidades de caminhoneiros e motoristas de aplicativo. O motorista profissional poderá chegar a 39 pontos e zerar após fazer curso de reciclagem. Ele pode acumular 70 pontos sem seguir as leis de trânsito. Isso é um absurdo”, completou.



MOTOFRETISTAS

O Detran lançou nesta semana o Programa Motofretista, visando disponibilizar crédito, facilitar o financiamento, formalizar a categoria e regularizar a documentação para exercício da atividade. Para informações e inscrição, basta acessar o site www.motofretistaseguro.sp.gov.br/. Além disso, a iniciativa inclui criação de grupo para debater ações focadas na segurança viária de motofretistas.