Buddy Valastro, o Cake Boss, sofre acidente sério

23/09/2020 | 14:11



Buddy Valastro, mais conhecido como Cake Boss, por seus programas culinários, postou uma foto em seu Instagram em que aparece deitado em uma cama de hospital e com um dos braços enfaixados. Aparentando estar bem, o confeiteiro não informou exatamente o que aconteceu, mas disse o seguinte na legenda:

Eu me envolvi em um terrível acidente alguns dias atrás... o que vocês acham do meu novo acessório?, brincou ele, além de usar hashtags com jornada da recuperação e vibes positivas.

Não demorou para que os comentários lotassem de desejos de melhoras:

Estou rezando por você.

Mandando amor, melhore logo!

Melhore rápido, meu amigo!

Uma brasileira ainda disse:

Coitado, vai ficar sem fazer bolo.

No Brasil, Buddy faz muito sucesso, tanto que, além de abrir uma confeitaria por aqui, ele já apresentou alguns programas na Record.