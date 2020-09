Em A Fazenda 12, Biel fala sobre uso do poder da Chama Vermelha em Luiza Ambiel, que desabafa sobre voto de Cartolouco: - Foi uma facada nas costas

23/09/2020 | 13:10



A formação da Roça em A Fazenda 12 na última terça-feira, dia 22, foi um pouco menos agitada em comparação à semana anterior - mas nem por isso teve menos trocas de farpas entre os peões.

Depois de usar o poder da Chama Vermelha para tirar de Luiza Ambiel, peoa mais votada da casa para compor a eliminação, o direito de participar da Prova do Fazendeiro e tentar escapar da eliminação, Biel revelou em conversa com Carol Narizinho e Victória Villarim na madrugada desta quarta feira, dia 23, que foi pego de surpresa ao ter que impedir alguém de participar da prova:

- Eu tava achando que o poder era tipo, troque alguém da Roça. Ai eu ia tirar o JP e mano, sei lá? A pessoa ia ter que entender. Eu ia botar alguém que votou em mim. A Luiza já tava, eu ia trocar a Sté. Não tenho nada contra ela, só que ela já votou em mim duas semanas.

O cantor continuou, alegando que quem está na Roça desta semana é quem se envolveu em polêmicas dentro da casa, e falando sobre o fato de, no meio do dia, Luiza ter tentado conversar com ele e o acusado de ser grosseiro com ela ao negar uma conversa:

- No final, o que contou foi a falta de coerência. Quem foi para a roça no voto da casa foi quem se envolveu em picuinha. Em várias. Eu não queria, não fui grosso com ela. Semana passada foi assim: ela chegou em mim e disse não vou votar em você. Falei de boa, Lu. Você também não é minha opção de voto também. Mas não falei que nunca votaria nela. Hoje, de novo, ela chegou e disse que precisava conversar comigo. Eu sabia o que era. Terça-feira, o que você precisa conversar? Ela tava desesperada.

Luiza, por sua vez, desabafou sobre a situação em conversa com Mirella e JP Gadêlha, afirmando que Biel seria muito falso, mas que a verdadeira decepção veio com o voto de Cartolouco:

- Eu e ele [Biel], a gente ainda teve um atrito, agora o Cartolouco foi uma facada nas costas assim. O Cartolouco me doeu. Meu, eu hidratei o cabelo dele, mó carinho com ele, e não é nem por isso, é que eu achei que a gente tinha assim [uma afinidade]. Sabe, é claro que chega uma hora que a gente tem que votar, mas com tanta gente tem que ir logo de cara? A gente se surpreende.

O trio ainda falou sobre os sinais que os peões faziam entre si durante a votação, indicando seus próximos passos, ao que Mirella alegou que passou a entender diversas coisas que a estavam incomodando. A Mc ainda deu um aviso à JP:

- E você, meu caro, fica esperto, porque você acha que estão do seu lado e na melhor oportunidade vão ó, te tirar, porque você tá aqui, ó.

Retorno de Raissa

O resultado da última eliminação ainda está dando o que falar entre os peões da casa. Depois de sugerir que os confinados focassem seus votos em Raissa Barbosa novamente, Biel alegou que a peoa não tem força suficiente para resistir a mais uma eliminação:

- A Raissa voltou porque o Fernandinho estava lá e não tem outro Fernandinho. Não tem um aqui que vai passar batido na votação. Então por exemplo, se a Raissa for com qualquer outro aqui acho que ela pode sair. Não foi que ela voltou que a proposta dela foi boa de tacar foco, ela voltou porque o Fernandinho estava lá.

Juliano Ceglia, por sua vez, afirmou que a competidora voltou se achando da Roça, opinião compartilhada por Lucas Maciel, que chegou a discutir com a peoa sobre isso enquanto os dois estavam na baia. A peoa, no entanto, rebateu o comentário:

- Não sei de onde você tirou isso. Eu voltei toda na humildade, chorando. Se eu tivesse me achando eu não teria chegado daquele jeito não, eu teria chegado e falado tudo o que eu queria falar.