Yuri destaca comprometimento do EC São Bernardo

22/09/2020 | 22:18



O EC São Bernardo teve de improvisar pelo menos três jogadores fora de suas posições originais na vitória por 3 a 1 sobre o Desportivo Brasil, sexta-feira, pela Série A-3 do Paulista, depois que 15 jogadores do elenco testaram positivo para o novo coronavírus. Um deles foi o volante Yuri, que jogou como zagueiro e teve boa atuação ao lado de Dante, em uma prova de sua versatilidade, apesar de ter sido a primeira vez no setor.

“Foi uma posição nova para mim. Sabia que teria dificuldade na bola aérea, porém consegui desempenhar bem a função com a ajuda dos meus companheiros. Acho ótimo ter essa versatilidade porque fico pronto para qualquer ocasião. O elenco é muito comprometido e confiante”, disse Yuri, que elogiou o comprometimento do time mesmo em meio à adversidade. “Jogamos na superação e deu ainda mais força para nosso elenco. Por isso, temos que continuar nesse ritmo para conseguir o próximo passo, que sem dúvidas é o acesso“, completou.

O elenco alvinegro aguarda o resultado dos novos exames para Covid-19, realizados nesta terça-feira. No sábado, o time volta a campo para enfrentar o Nacional, no Nicolau Alayon. Vitória classifica o Cachorrão para o mata-mata.