Vistoria de peritos considera aptas as duas agências do Grande ABC

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 01:08



A ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais) iniciou vistorias ontem para a liberação dos procedimentos de perícias médicas nas agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As unidades de São Bernardo e São Caetano, as únicas que atualmente oferecem o serviço mediante agendamento na região, foram vistoriadas pelos médicos e aprovadas.

A unidade de São Bernardo foi considerada apta e, a de São Caetano, apta com restrição. Das 108 agências do INSS do País, 87 foram aprovadas.

“Nessas 87 agências, a partir de amanhã, terça-feira (hoje), os servidores peritos médicos federais lotados nas respectivas agências e que estejam na lista de retorno para o atendimento presencial deverão se apresentar nas agências para o trabalho, com a chancela da ANMP”, informou a associação.