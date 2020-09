Obituário - 20 de setembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/09/2020 | 10:47



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Domingo, 20 de setembro de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios

Ulysses Moscatelli Moraes

(São Paulo, 5-9-1938 – 12-9-2020)

Licinho era o seu apelido. Descobriu o Grande ABC pela indústria automobilística, tendo atuado em diversas multinacionais a partir de 1960. Trabalhou por mais de 30 anos em vendas e marketing. E mudou para São Bernardo em 1974.



Paulistano do Bexiga, trabalhou desde os nove anos de idade. Ao se aposentar, na década de 1990, passou a ministrar palestras motivacionais. “Motivar outras pessoas era sua missão de vida, tinha um dom, um carisma que encantava a todos”, relembra o filho Luís Eduardo Moraes.



Licinho era filho de Ulysses Costa Moraes e Luiza Moscatelli. Parte aos 82 anos. Deixa a esposa Ana Maria, os filhos Luís Eduardo, Carlos Eduardo e Juliana, netos, noras e sobrinhos. Foi sepultado no Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 15 de setembro

Joaquim Soares de Souza, 73. Natural de Piraju (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, 16 de setembro

Pedro Capuano, 80. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Sebastiana de Campos Ferreira, 71. Natural de Ituverava (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sexta-feira, dia 18 de setembro

Francisco de Salvi, 99. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Mário Antonio dos Santos, 94. Natural de Caculé (Bahia). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonilda dos Santos Berti, 91. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Clara Cordoba Penha, 88. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria Cleide Costa, 86. Natural de Baixio (Ceará). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Martin Stribl, 70. Natural da Áustria. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valter Assalti, 68. Natural de Itapevi (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Laurindo, 66. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, 15 de setembro

Osvaldo José Beneducci, 87. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Casques Franco, 85. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Ercílio Rodrigues Antunes, 79. Natural de Morro Agudo (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Eva Maria Damascena Bezerra, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Audizia Ferreira dos Santos, 66. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 15. Vale da Paz, em Diadema.



São Bernardo, quarta-feira, 16 de setembro

Maria das Mercês Mandes Vieira, 95. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Ismael Paulo de Jesus, 69. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Marlene Silva da Ponta, 68. Natural de Mauá. Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Roberto do Carmo, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério do Baeta.

João Donizete Vieira, 61. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 16 de setembro

Maria Efigênia de Freitas, 87. Natural de Caputira (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Parque, em Poços de Caldas (Minas Gerais).



Diadema, quinta-feira, dia 17 de setembro

Alcides Xavier de Oliveira, 73. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Francisco Alves de Araujo, 59. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria Aldenisa da Silva, 47. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Márcia Almeida, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Terezinha, em Diadema. Dia 17. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



Diadema, sexta-feira, dia 18 de setembro

Dulce de Oliveira Ferreira, 80. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 16 de setembro

Angelina Aparecida da Silva Cacco, 87. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 17 de setembro

Oliva Dias de Paula, 71. Natural de Cosmópolis (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Ivone Aparecida do Nascimento Trucolo, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Flavio Miguel da Silva, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Ricardo de Freitas Faria, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Taquaruçu, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 18 de setembro

Domingos de Oliveira, 98. Natural de Analândia (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Maria Madalena Aureliano Tomás, 88. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Eduardo da Silva, 85. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Gimenez Mendes, 81. Natural de São João da Barra (Rio de Janeiro). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Josefa da Silva Lima, 77. Natural de Guarabira (Paraíba). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Maria Benedita dos Santos, 69. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Thomas Pedreira Gonzaga, 43. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Alexandre Guedes Fonseca, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.