16/09/2020 | 16:11



Ticiane Pinheiro é uma mãezona para Rafaella e Manuella, e recebeu uma baita homenagem de sua própria mãe, Helô Pinheiro. A eterna garota de Ipanema usou seu Instagram para se declarar pela filha.

Na rede social, Helô postou duas fotos: uma de Ticiane com Rafa - filha da apresentadora com Roberto Justus, e outra de Manuella, fruto do casamento de Tici com César Tralli. Na legenda ela escreveu:

Muito orgulho dessa minha filha, como mãe tão dedicada e batalhadora. Amo vocês!