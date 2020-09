Luciano Camargo anuncia carreira solo como cantor gospel

16/09/2020 | 16:10



Luciano Camargo conversou nessa quarta-feira, dia 16, com o colunista Leo Dias, e revelou que está prestes a se lançar em carreira solo.

Embora não vá deixar a dupla com seu irmão, Zezé, com quem já canta há 29 anos, ele já está com um álbum pronto: A Ti Entrego tem 15 faixas gospel, e ele falou sobre o projeto:

Estávamos conversando sobre como eu sempre pensei em gravar louvores. A Ti Entrego significa Entregar, devolver para Deus o que Ele colocou de melhor para mim. A Ti Entrego tudo de bom que estou vivendo na melhor fase da minha vida. (...) Sucesso eu já tenho. Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores para as pessoas porque no ambiente familiar já o fazia é bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim que entende melhor o mundo. Há 20 anos, eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás, não teria essa leveza e verdade de agora.

Luciano contou também que já está trabalhando nos louvores há três anos:

Há três anos, eu estava na igreja, senti, ouvindo louvores, que eu precisa gravar um projeto como missão. Liguei para o Vinicius, meu amigo e produtor. Lembrei de quando a minha mãe, Helena, fez esse pedido para mim. Foi em 2000, quando a Fau [Flávia, esposa dele] foi comigo para a fazenda que eu tinha em Goiás. A gente estava namorando, quase noivos. Minha irmã Marlene começou a cantar Foi na Cruz.

Então ele disse à mãe que um dia gravaria canções gospel, mas foi a pandemia o empurrãozinho final para a realização do sonho:

Quando voltamos das férias [para a Itália, em março] e nos vimos abençoados por todos, com saúde, comemoramos o aniversário das meninas e logo na sequência procurei o Vinicius.