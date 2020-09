Azulão e Tigre conhecem datas, horários e locais das semifinais da Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/09/2020 | 12:13



Reunião na manhã desta quarta-feira, 16, definiu datas, horários e locais das semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Assim, São Caetano e São Bernardo FC conheceram os dois últimos passos que poderão levá-los de volta para a elite do futebol estadual. Todos os duelos contarão com a presença do VAR (árbitro de vídeo) e terão transmissão do SporTV.

Os jogos não vão começar no fim de semana porque São Caetano e São Bento têm compromissos no sábado pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente na Série D (contra o Caxias-RS) e na Série C (ante o Volta Redonda-RJ).

O primeiro a entrar em campo pela semifinal da A-2 é o Tigre. Na terça-feira, dia 22, às 15h, em Sorocaba, visita o São Bento. A volta está marcada para uma semana depois, dia 29, no 1° de Maio, no mesmo horário.

Já o Azulão, que terá pela frente o XV de Piracicaba, faz a primeira partida no Barão de Serra Negra, casa do Nhô Quim, na quarta-feira, 23, enquanto o segundo e decisivo duelo será no dia 30, no Anacleto Campanella.

Confira todas as informações das semifinais da Série A-2:

Jogos de ida

Terça-feira, 22 de setembro

15h

São Bento x São Bernardo FC - Walter Ribeiro - SporTV

Quarta-feira, 23 de setembro

17h

XV de Piracicaba x São Caetano – Barão de Serra Negra - SporTV

Jogos de volta

Terça-feira, 29 de setembro

15h

São Bernardo FC x São Bento – 1° de Maio - SporTV

Quarta-feira, 30 de setembro

15h

São Caetano x XV de Piracicaba – Anacleto Campanella - SporTV