Obituário - 16 de setembro de 2020

Santo André, sexta-feira, dia 11 de setembro

Luiz Carlos Esgolmin, 65. Natural de Santo André. Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, sábado, dia 12 de setembro

Adriana Cícera Fernandes de Oliveira, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Bandeirantes, em Santo André. Dia 12, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



Santo André, segunda-feira, 14 de setembro

Luiza Maria das Dores, 97. Natural de São Caetano. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curaçá.

Luiz Corazzari, 91. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Helena Alexandre da Silva, 86. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joazina Campanha de Araujo, 85. Natural de Comercinho (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo de Alencar, 79. Natural de Inconfidentes (Minas Gerais). Residia no Jardim Maria Cecília, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laurindo Domingos de Oliveira, 75. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Maria da Silva, 72. Natural de Carmo do Paranaíba (Minas Gerais). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Emídio Teixeira Cruz, 70. Natural de Poções (Bahia). Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (Bahia).

José Augusto Matias, 69. Natural de São José do Jacuri (Minas Gerais). Residia na Vila Humaitá,em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eder Barbosa Fernandes, 51. Natural de Santo André. Resitia no Jardim Aclimação, em Santo André. Motorista. Dia 14. Jardim da Colina.

Anderson Roberto Panoni, 41. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Motorista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wellington Lucas da Silva, 36. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Wandelfredo Roganti, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boqueirão, em Santos (São Paulo). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, 10 de setembro

Sebastião Rodrigues de Oliveira, 85. Natural de Lima Duarte (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Maria Madalena de Freitas, 74. Natural de Leopoldina (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, 11 de setembro

Yoshito Hara, 95. Natural do Japão. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Santina Luiza de Morais, 86. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Elisa Elza Ertner Facchinelli, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Laurinda Ferreira da Silva, 85. Natural de Riacho de Santana (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Geraldo Pereira de Souza, 80. Natural de Jaguaritira (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Pedro Carlos de Souza, 78. Natural de Nhandeara (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Irene Baldi Moreira, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Djair Aires, 69. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Maria Santa de Castro, 60. Natural de Aiuaba (Ceará). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

São Bernardo, sábado, dia 12 de setembro

Rosália da Conceição Pereira Ribeiro, 83. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Guilhermina, em Praia Grande (São Paulo). Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, domingo, dia 13 de setembro

Nelsa Alberta Fernandes de Carvalho, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, 14 de setembro

Cleide Lucy Pierre, 47. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Elze, em São Paulo. Dia 14. Velório em São Caetano. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 13 de setembro

Alberto Horigoshi, 83. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Eufrásio da Silva, 82. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

João Neves Araujo, 72. Natural de Ipubi (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Vanilda Rodrigues Soares dos Santos, 54. Natural de Ipatinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Pryscilla Tatiana Sampaio Rodrigues, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 13. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 13 de setembro

Arlindo Moreira da Mota, 88. Natural de Rio Pomba (Minas Gerais). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 13, em Diadema. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 14 de setembro

Lúcia Lourenço Simo, 91. Natural de Analândia (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Isaura Magatte, 74. Natural de Uchoa (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Clemilson Barros da Silva, 51. Natural de Piripiri (Piauí). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sábado, dia 12 de setembro

Fernando Alves da Cruz, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 13 de setembro

Vicentina da Conceição Spindola, 83. Natural de Taiaçupeba, distrito de Mogi das Cruzes (São Paulo).Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Aparecido do Carmo Modes Rodrigues, 73. Natural de Ituverava (São Paulo). Residia em Ituverava (São Paulo). Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério Bom Pastor, em Ituverava (São Paulo).

Severino Lins de Oliveira, 63. Natural de Planaltina do Paraná (Paraná). Residia no bairro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, 14 de setembro

Cleusa David do Prado, 72. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério São José.

Marcelo José de Lira, 48. Natural de São Caetano. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.