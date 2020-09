Daniel Tossato



A empresária Maria Reinoso, conhecida como Marisa das Casas Próprias (SD), teve o nome referendado em convenção virtual ocorrida ontem para disputar a Prefeitura de Ribeirão Pires, em sua primeira aparição na corrida ao Executivo local.

Com discurso de críticas à atual gestão da cidade, sob comando do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) – candidato à reeleição –, ela condenou o que chamou de “políticos profissionais”, sem citar nomes. Marisa relembrou sua atuação no ramo de construção civil para se cacifar como candidata.

Seu candidato a vice-prefeito é o ex-vereador Toninho Muraki (SD). Muraki foi parlamentar da cidade em cinco oportunidades.