Do dgabc.com.br



15/09/2020 | 12:50



A Prefeitura de São Caetano liberou a abertura dos cemitérios da cidade para visitação pública a partir desta terça-feira (15), todos os dias, das 8h às 16h. Desde o início da quarentena os locais só estavam abertos para sepultamentos.

A Secretaria de Serviços Urbanos, que faz a gerência dos cemitérios reforçou que, por conta da pandemia, os sepultamentos continuam da mesma forma, sem a utilização da capela para velório. A entrada de visitantes também só é permitida com o uso obrigatório de máscaras. Quanto aos velórios, as regras permanecem as mesmas, com a autorização de apenas cinco pessoas por cerimônia.