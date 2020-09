Faustão não explica saída de Henri Castelli do Dança dos Famosos

14/09/2020 | 10:10



Ninguém entendeu nada do que aconteceu na noite do último domingo, dia 13, durante o Domingão do Faustão! O apresentador Fausto Silva deixou todo mundo confuso depois de anunciar o restante dos participantes que farão parte da nova edição do Dança dos Famosos. Isso porque, o ator Henri Castelli não está mais entre os nomes dos competidores do quadro.

O programa mostrou os participantes da edição conhecendo suas duplas, no entanto, sem mencionar o nome de Henri, Faustão apenas esclareceu que o sexto integrante do time masculino será apresentado na semana que vem.

- Durante a semana, nesses tempos de pandemia, nós estaremos anunciando a sexta bailarina e o sexto integrante da equipe masculina, disse ele, sem esclarecer a ausência de Henri.

Nas redes sociais, Henri também não esclareceu o que aconteceu, mas os fãs já podem ficar tranquilos, pois ele não está com coronavírus. Horas antes, ele mostrou que fez um teste e o resultado deu negativo. Depois, ele apareceu com uma mala e disse que estava indo trabalhar, sem especificar onde.

A assessoria de imprensa do ator e da TV Globo não responderam o contato para comentar o assunto.

No entanto, a emissora divulgou a lista com os competidores e suas duplas. Veja abaixo:

Danielle Winits e Fernando Schellenberg

Isabeli Fontana e Igor Maximiliano

Giullia Buscacio e Daniel Navarro

Lucy Ramos e Léo Santos

Luiza Possi e Daniel Norton

Guta Stresser e Marcus Lobo

André Gonçalves e Paula Santos

Marcelo Serrado e Beatriz Larrat

Felipe Titto e Brennda Martins

Zé Roberto e Gabriela Baltazar

Bruno Belutti e Bruna Santos