Anitta fala de seus muitos namorados: - Não é porque sou rodada

13/09/2020 | 15:10



Anitta curtiu muito as suas férias de um mês e meio na Europa. A funkeira havia acabado de terminar o namoro com Gui Araújo quando embarcou para a Croácia e o resto da viagem foi acompanhado de festas e pegação. No entanto, isso não significa que ela não está em busca de um relacionamento mais estável.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista culpa a fama por tantos romances nos últimos anos, uma vez que não são todas as pessoas que lidam bem com a exposição.

- Eu quero ter um relacionamento, mas não é fácil. Ninguém nunca pergunta o porquê, só falam que troco de namorado igual troco de roupa. Já imaginaram como é complicado ter alguém com a vida que eu tenho? Tem gente que vai se adaptar, tem gente que não, explicou.

Hoje, Anitta encara melhor a situação e não pretende desistir:

- No início, sofria bastante com isso. Eu questionava: Ah, meu Deus, por que eu não consigo parar com ninguém? Não é porque sou rodada, como falam, pois homem também é e não ficam apontando. Não vou desistir de arrumar alguém. Continuarei tentando e está tudo certo.

Nova fase

Mas parece que já tem um amor novo à vista. Durante uma conversa com o Extra, a voz de Show das Poderosas comentou sobre a sua nova fase gamer e como encontrou uma pessoa interessante no jogo GTA.

- Eu estou amando essa fase! Já arrumei um boy no GTA, estou interagindo com um monte de gente. É muito engraçado, contou.

A parceria da carioca com a plataforma Facebook Gaming visa ampliar a sua carreira internacional:

- Eu e Brandon [Silverstein], meu empresário internacional, estávamos conversando e ele me disse que o mercado de games estava crescendo cada vez mais. E, essa minha faceta gamer seria muito interessante para eu entrar no mercado internacional.

Feat misterioso

Entretanto, isso não significa que Anitta abandonará os trabalhos musicais. Neste sábado, dia 12, circulou um vídeo nas redes sociais no qual o seu empresário conta quem vai fazer uma participação especial em sua nova música, Me Gusta, e ela se mostra extremamente surpresa.

Myke Towers está confirmado para a faixa de seu próximo álbum internacional, que será em inglês e espanhol. No Twitter, a maior aposta para o feat é Mariah Carey, seguida por Rosalía.

Quem será que vai ser? A resposta vai ser divulgada nesta sexta-feira, dia 18.