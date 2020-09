Alanis Morissette fala sobre como lidou com depressão pós-parto: -Eu percebi que a cura vem das relações

13/09/2020 | 14:10



Alanis Morissette é mãe de três filhos. Ao participar do programa Altas Horas, da TV Globo, que foi ao ar no último sábado, dia 12, a cantora compartilhou como conseguiu superar a depressão pós-parto que enfrentou depois do nascimento de seu caçula:

- Eu percebi que a cura vem das relações. Eu tentava me esconder em um estúdio e escrever sobre tudo o que estava acontecendo na minha vida, para não ter que lidar com as pessoas.

Apesar da tática, Alanis percebeu que, na verdade, a melhor maneira de lidar com a situação era estando perto das pessoas:

- Por mais que eu tentasse, isso não funcionava. Então, meu objetivo, durante os últimos dez anos, foi usar a coragem que eu precisava para escrever essas canções nas minhas relações.