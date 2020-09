Filho de Arnold Schwarzenegger mostra transformação de seu corpo e fica parecido com o pai

12/09/2020 | 15:10



Além de ser conhecido por seu papel em O Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenneger é muito lembrado por seu porte físico. Na última sexta-feira, dia 11, o filho do ator, Joseph Baena, compartilhou uma foto de seu treino e mostrou que já está bem parecido com o pai.

Na imagem, Baena aparece sem camisa levantando peso e seus músculos enormes ficaram à mostra. Os seguidores gostaram bastante da publicação e ainda perceberam a semelhança com o ex-fisiculturista.

Igualzinho ao seu pai, escreveu um.

O Exterminador do Futuro viajou no tempo, comentou outro.

Parecendo o seu pai nos anos 70. Continue assim, disse um terceiro.

E não é só a aparência que o rapaz tem em comum com o seu pai. Joseph também já estreou no cinema! Em 2016, ele participou do cruta-metragem Bad to the Bone.