PDT aprova Antonio Neto como vice de França na disputa pela Prefeitura de SP

12/09/2020 | 12:21



Em convenção realizada neste sábado, o diretório estadual do PDT em São Paulo oficializou Antonio Neto como vice do ex-governador Márcio França (PSB) na disputa pela Prefeitura da cidade. "Nos dá orgulho, uma honra, mas uma responsabilidade muito grande", afirmou Neto, em discurso virtual após a votação.

Ao defender o combate à desigualdade, o pedetista disse que França é o único capaz de "derrotar o atraso" na cidade de São Paulo. "Não queremos uma Prefeitura de São Paulo que seja um anexo do Governo do Estado ou que sirva de trampolim como tem servido", declarou, em crítica velada ao governador João Doria (PSDB), que deixou a Prefeitura em 2018 para concorrer ao Governo do Estado.

O PDT também aprovou a lista de candidatos a vereador. De acordo com Neto, 80 nomes disputarão uma cadeira na Câmara Municipal nas eleições de 2020, entre eles 25 mulheres e cinco LGBTs.

A candidatura de Márcio França à Prefeitura de SP foi confirmada na sexta-feira, 11. A chapa PSB-PDT conta com o apoio do Solidariedade, do Avante e do PMN.