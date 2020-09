Luiza Ambiel diz que vai processar Juliano e Biel é criticado na web por comentário sobre Jojo Todynho

11/09/2020 | 10:11



O que não falta em A Fazenda 12 é confusão! Isso porque, mesmo estando na primeira semana da competição, muitos peões já criaram inimizades dentro da casa. Um exemplo disso é o caso de Biel, que na última quinta-feira, dia 10, tretou com Luiza Ambiel.

Para começar, os dois se estranharam durante uma atividade com os animais e, mais tarde, protagonizaram uma torta de climão depois que a atriz tentou conversar, mas o cantor pediu para ser deixado quieto.

- Você está bicudo comigo, bebê?

- Olha que eu tenho idade para ser seu filho, avisou Biel.

Depois, Luiza abraçou Biel e disse:

- A gente vai ser assim, desencana.

O cantor, por sua vez, negou que estava encanado. Mas a atriz continuou, dizendo que os dois tinham ficados bravinhos, o que acabou mudando o tom da conversa.

- Eu estava focado no meu bagulho, é que você grita do lado das vacas, eu recebo um coice, aí você vai me ver bravo.

Luiza seguiu insistindo ao afirmar que não havia gritado e que, por ser do interior, entende e respeita os animais. Porém, Biel disse que isso não significa muita coisa e colocou um ponto final na discussão ao pedir.

- Estou de boa, me deixa quietinho, por favor.

A discussão deixou os dois com os ânimos à flor da pele e não demorou até que mais comentários sobre a treta fossem feitos. Em conversa com Lucas Cartolouco, Biel definiu Luiza como desequilibrada.

- A Luiza veio conversar comigo, aí cheio de gente no quarto, ela faz parecer que estamos brigando. O que ela quer? Toda hora faz isso. É pessoa desequilibrada.

Mais tarde, antes de ganhar o jogo do Baú da Sorte, o cantor caiu no choro ao conversar com JP e Cartolouco sobre o ocorrido. Enquanto isso, Luiza deixou claro que não é só com Biel que ela tem inimizade ao declarar para as peoas que pretende processar Juliano por conta de uma brincadeira de mau gosto com ela.

A atriz disse que estava próxima aos peões no ofurô e o apresentador fez uma referência a sua época de musa da Banheira do Gugu e a convidou para rodar entre eles.

- Os meninos estavam todos no ofurô. Eu estou me sentindo muito humilhada. O rodrigo falou: Luiza, pega uma toalha para a gente. Eu fui pegar a toalha, fui de coração aberto, sabe? O Juliano vira na frente de todos os meninos e fala para mim: Deita aqui no meio e roda aqui.

Chorando, a peoa seguiu explicando o ocorrido e que entendeu que o peão quis dizer que ela deveria pegar todos os homens que estavam ali. Jojo aconselhou que a amiga deveria ter repreendido o peão para que ele pedisse desculpas. Mas o incômodo com o apresentador não parou por aí. Luiza disse que, em outro momento, foi tomar remédio e Juliano questionou se ela iria usar outra droga, o que a deixou muito chateada, pois ela está fazendo tratamento médico. O desabafo continuou e a atriz garantiu que irá processar o peão quando deixar o confinamento.

Mais comentários de Biel

Biel foi muito criticado pelos internautas ao chamar Luiza de desequilibrada. Durante conversa na baia com Cartolouco, Rodrigo Moraes e JP Gadêlha, ele ainda disse:

- Eu vejo muito desequilibro nela, ela me dá medo. Hoje eu fiquei com medo dela pegar uma faca e me dar uma facada.

No Twitter, muitas pessoas questionaram a fala e escreveram comentários dizendo que ele era uma piada.

Biel querendo chamar alguém de desequilibrada, piada, né, escreveu uma telespectadora.

No entanto, o cantor criou ainda mais rebuliço na internet após fazer comentários sobre o corpo de Jojo Todynho. Durante conversa, ele e Juliano começaram a falar sobre o peso da cantora e, ao dar sua opinião, Biel disse:

- Chega em uma situação que é quase irreversível.

A fala foi considerada gordofóbica por muitos internautas.

Biel falando que o corpo da Jojo precisa mudar, logo ele que vive de plástica e botox, apontou um seguidor.

O Biel sendo gordofóbico com a Jojo Todynho nessa fazenda e choca quem?, perguntou outro.