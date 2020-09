Galã de A Usurpadora, Fernando Colunga teria se relacionado com Rafael Moreno, um dos políticos mais influentes do México

10/09/2020 | 10:11



Lembra de Fernando Colunga? O ator, atualmente com 54 anos de idade, fez diversas novelas mexicanas queridinhas, como Maria do Bairro, Esmeralda, A Usurpadora e A Dona. No México, o galã é conhecido por manter a sua vida amorosa bem longe dos holofotes, apesar de ter vivido diversos romances na televisão. Entretanto, um de seus relacionamentos pode ter vindo a público recentemente - e essa história está gerando a maior polêmica no país norte-americano.

Segundo informações do site NRT, o jornalista Edgar Pérez afirmou que Fernando se relacionou com Rafael Moreno, um dos políticos mais influentes do México. De acordo com o colunista, o ator e o governador chegavam a alugar um hotel inteiro com medo de serem descobertos. O namoro era tão forte que Moreno teria colocado à disposição de Colunga diversos de seus luxos pessoais, como helicópteros e seguranças.

Vale lembrar que Rafael Moreno morreu em 2018, vítima de um acidente de helicóptero. Na ocasião, o político estava com sua então esposa, Martha Érika Alonso, que também morreu. Na época, Fernando Colunga não fez nenhum comentário sobre a morte, talvez para não levantar nenhuma suspeita de sua suposta relação com o governador.

