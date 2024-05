“Reflete muito da minha experiência”, diz Fefe Schneider de ‘Avassaladoras 2.0’

A jovem atriz e apresentadora Fernanda “Fefe” Schneider, fenômeno da internet, com quase 17 milhões de seguidores no TikTok e mais de 7 milhões no Instagram, é uma das protagonistas do longa “Avassaladoras 2.0”, que chega aos cinemas no dia 13 de junho. Fefe interpreta Bebel, uma adolescente apaixonada pelo influenciador ativista ambiental J-Crush (Murilo Bispo). De sua casa em Hollywood, ela troca mensagens com J se passando por uma atriz em ascensão.

Porém, sua mãe Laura (Juliana Baroni) decide que elas irão passar férias no Brasil, onde tem sua farsa desmascarada e vê os planos com o amor de sua vida escaparem. Agora, vai tentar reconquistá-lo com a ajuda de Lu (Bibi Tatto), sua melhor amiga, e de sua mãe. Nessa tentativa, segredos vão ser revelados e mãe e filha descobrem que têm muito mais em comum do que podem imaginar.

Em contato com a coluna, Fefe, que também integrou o elenco de “Mamonas Assassinas: O Filme”, diz que o público pode esperar rir bastante, “porque a Bebel tem umas ideias meio mirabolantes que acabam sendo cômicas. A história é muito leve e divertida, e mostra a vivência da personagem em diferentes relações, tanto de amizade quanto com a mãe e a amiga”.

Curiosidade

Ainda sobre “Avassaladoras 2.0”, Fefe Schneider comenta um pouco do seu bastidor:

“Um fato curioso é que esse é meu primeiro filme como coprodutora. E uma outra curiosidade é que a minha história e a história da personagem são muito parecidas. Além do sonho em comum de ser atriz, a Bebel se muda para os Estados Unidos com a mãe e o padrasto, mas, quando ele falece, elas voltam para o Brasil. E foi exatamente isso o que aconteceu na minha vida. A trama reflete muito da minha experiência.”

O elenco também reúne nomes como Raphael Vianna, Danielle Winits, Jeanny Soares, Guta Ruiz, Herbert Richers Jr, entre outros.

Qualidade de série

As gravações de “A Rainha da Pérsia” devem se estender durante boa parte do mês de junho, comandadas pelas equipes do diretor Leonardo Miranda. Significa que a superprodução vai estrear ainda com seus trabalhos de gravação em andamento.

O grande desafio de “Rainha” é imprimir ritmo de novela com qualidade de série.

Ignição

Entre julho e agosto, serão disparadas as gravações da próxima novela das sete, escrita por Claudia Souto e definida para substituir “Família é tudo”.

Jéssica Ellen é o nome falado nos bastidores para liderar a trama, apesar de a emissora não ter feito ainda um anúncio oficial.

Título

Segundo informado, a Globo pretende usar a marca Volta Por Cima, que é de sua propriedade, como título dessa trama de Claudia Souto.

Como se observa, falta também criatividade na escolha de títulos de novelas – algo que já foi um ponto alto da Globo.

Preocupante

Impossível avaliar o projeto “Mania de Você”, até porque a novela, escrita por João Emanuel Carneiro, substituta de “Renascer”, ainda não estreou. No entanto, o bastidor preocupa. Repetição de tramas de outras novelas e com os mesmos atores... Cadê a criatividade, gente? Agora, a estreia está prevista para setembro. Tempo de sobra para colocar ordem na casa.

Hora Max

Com apresentação de Joana Treptow, a sessão “Hora Max”, na Band, a partir do dia 31, às 22h30, com as principais séries da plataforma da Warner, terá atrações como “Operação Fronteira Brasil”, “Operação Fronteira América do Sul”, “Desafio em Dose Dupla Brasil” e “Largados e Pelados Brasil”.

A exibição acontecerá sempre às sextas-feiras.

Nada combinado

O fato de a Band possuir esse acordo com a Warner Bros. Discovery para exibição de séries, evidentemente, leva muita gente a imaginar que poderá se estender para novelas.

Só que não tem absolutamente nada combinado em relação a “Beleza Fatal” e “Dona Beja”.

Perguntar não ofende

Será que Davi Brito, campeão do “BBB24”, está preocupado com a perda de seguidores nas redes sociais?

Logo ele, que tinha dez ou vinte seguidores antes da fama, e que ainda concentra mais de nove milhões?

Websérie

Natalie Smith retorna às telas das webséries no suspense “Xeque Mate", nova realização da Ponto Ação Produções, empresa também responsável por "Stupid Wife". Na trama, gravada no Rio de Janeiro, Natalie interpreta Clarice, dedicada secretária da empresa Enterprise, que se envolve em um romance perigoso, e atua também como diretora da produção.

A atriz aguarda, ainda, o lançamento de outra série: “O que você vê quando olha pra mim?”, ainda sem data de estreia

Caminhos 1

Essas movimentações que estão acontecendo nas próximas novelas da Globo, com atores, renomados ou não, recusando papéis são consideradas “perfeitamente normais”.

Hoje, existem muitas outras opções interessantes de trabalho, na TV mesmo (Record e SBT) e nas tantas plataformas de streaming, além do cinema.

Caminhos 2

Repare também quanta gente boa, agora no esquema de contrato por obra no audiovisual, tem investido pesado no teatro, encarando longas turnês pelo país.

Sabe-se, por exemplo, que não foi nada fácil para a Globo escalar Eduardo Moscovis em “No Rancho Fundo”. O ator brilha nos palcos, ao lado de Patricya Travassos, em cena da comédia “Duetos”. Em breve, eles chegam a Brasília, no Royal Tulip.

Cinema

Bernardo Felinto protagoniza pela primeira vez um longa, “Letícia”, ao lado de Sophia Abrahão, que faz a personagem-título. O ator brasiliense interpreta o empresário Gustavo, cuja vida muda completamente após conhecer a jovem. O drama com elementos de comédia romântica aborda temas como saúde mental, masculinidade e maternidade.

“Órfãos da Terra”, “Joia Rara” e “Malhação” foram alguns trabalhos de Bernardo na TV.

Bate-Rebate

· A novela “Escolhi Você”, escrita por Silvio Cerceau e em tempo de avaliação na Globo, aborda o amor aos animais...

· ... Salvo engano, esse tema nunca foi explorado em uma novela...

· ... Fala sobre a história de uma mulher que abandona tudo para se dedicar a esses seres...

· ... Ela vai combater os maus-tratos, fazer resgastes e abraçar tudo referente a causa.

· A atriz-mirim Manu Guimarães, a Rosinha de "Mar de Sertão", estará em “A Rainha da Pérsia”.

· Sucesso da Max/HBO, “A Casa do Dragão” estreia segunda temporada em 16 de junho.

· Já na Netflix, o anúncio sobre o confronto entre Whindersson Nunes e Neeraj Goyat...

· ... Eles vão se pegar antes da luta entre Mike Tyson e Jake Paul...

· ... Tudo ao vivo, no sábado, dia 20 de julho.

· Bukassa Kabengele está tirando os compromissos cinematográficos da frente, entre eles o longa “Noites Brancas”, para ficar exclusivo de “Mania de Você”...

· ... Na história, ele viverá Marcel, pai adotivo de Viola (Gabz), uma das protagonistas.

· O escritor Rodrigo França, ex-BBB, traz de volta ao Rio o espetáculo “Angu”, no qual atua também como diretor...

· ... A peça, que celebra a diversidade e a inclusão, é uma das atrações principais e abre a Mostra de Teatro do Presença Festival 2024, no próximo dia 28 de maio, às 20h, no Teatro Cesgranrio, no Rio...

· ... Rodrigo também participa como debatedor do programa “Sem Censura”, comandado por Cissa Guimarães, na TV Brasil.

C’est fini

A Band estreia terça-feira a edição comemorativa de 10 anos do “MasterChef”, sempre sob o comando de Ana Paula Padrão.

Programa que já teve 22 vencedores, mais de 90 chefs convidados, mais de mil pratos montados, mais de 20 mil toneladas de alimentos doados, mais de dois mil competidores...Números que, de fato, impressionam.

