Dynho Alves revela estar torcendo para MC Mirella em A Fazenda - e Raissa esclarece traição para cantora: - Eu não me sinto culpada

10/09/2020 | 09:10



A nova edição de A Fazenda já está marcada pelos desentendimentos que aconteceram fora do programa! Na última quarta-feira, dia 10, MC Mirella e Raissa Barbosa conversaram sobre o envolvimento da influenciadora com o ex-namorado da cantora, o funkeiro Dynho Alves.

- Quando eu estava com uma pessoa, eu vi mensagem, tudo, tal. Vi o que aconteceu, o que rolou. Então a primeira pessoa aqui que eu vou ter alguma mágoa, que eu vou ter algum bagulho, vai ser você, confessou Mirella.

- Ó, de verdade. Eu não me sinto culpada, porque eu não sabia. De verdade. Desculpa, eu não sabia, respondeu Raissa.

- Eu não vou ser hipócrita e eu não vou ser falsa. Tipo, magoa. A gente fica chateada, fica com um sentimento. Eu não vou colocar a culpa em você, falar que você que é um monstro, errada, bruxa, disparou a artista.

- Eu não sabia, cara. Eu estou me sentindo um lixo, admitiu a modelo.

- Deixa para lá. Conversou, já está de boa, finalizou Mirella.

Nos Stories do Instagram, o próprio Dynho Alves se pronunciou sobre o reality - e sem citar a traição, garantiu que está torcendo para a ex.

- Eu tenho um respeito por ela muito grande e eu estou torcendo por ela, sim. Não tem porquê eu não torcer por ela, não tem porquê eu não desejar o bem para ela. Nós tivemos sempre momentos bons. Então independente do que aconteça, independente de qualquer coisa, eu vou torcer por ela, pelo carinho, pelo sentimento que eu tenho por ela ainda. E eu espero que vocês façam o mesmo. Torçam muito pela pequena. Independente da gente estar junto ou não, a gente vai continuar sendo amigo, gostando um do outro e respeitando.

Lipe e Stéfany

Outra briga antiga que está bombando em A Fazenda é a de Lipe Ribeiro e Stéfany Bays. A peoa chorou na madrugada desta quinta-feira, dia 10, e confessou para Tays Reis que não gostou de uma declaração dada pelo ex.

- O que me deixa chateada é que eu perdoei, aí ele olha para mim e diz Eu não te pedi desculpa. Eu não te pedi perdão. Tipo, eu sempre desculpo todo mundo. Aí quando eu erro é um problema.

- Não deixa isso te abalar. Se você acha que fez sua parte, cabou, velho. Não pilha, não fica nessa, aconselhou a cantora.

- Mas eu fico chateada por eu ser tão burra e boazinha demais, e sempre perdoar as pessoas que c***m na minha cabeça, apontou Stéfany.

- Mas é para te desestruturar, criatura. Estou falando para você. Conseguiu o objetivo, analisou Tays.

Biel e Lipe

Já Biel ficou bem no meio do fogo cruzado da relação de Stéfani e Lipe. Em conversa com Cartolouco e JP Gadêlha, o cantor revelou que se incomodou com a postura da influenciadora em relação a ele.

- Ela não tinha que ter falado de mim ali. Ela conhece o Lipe, fala do Lipe. Não me conhece.

- Se você se sentiu incomodado por ter sido citado por ela, acho que cabe chegar para ela e trocar uma ideia. Porque ela é muito gente boa, ela é sangue bom, disse JP.

- Mas aí ela troca ideia, e numa outra situação ela vai e me f**e. Vou trocar ideia para quê?, questionou o rapper.

- Entenda uma coisa. Ali é treta antiga, parceiro, analisou o bombeiro.

- Não é todo mundo que conhece o Lipe. O Lipe é o cara do De Férias Com o Ex. Muita gente está conhecendo agora e vai criar um conceito sobre ele baseado no que está vendo, o que é f**a para ele. Ele está aqui por isso, inclusive. C***u na chance dele, praticamente. Ao vivo, no primeiro programa. [...] Pesada a convivência já, mano. Pesado. Já no terceiro dia, irritou-se Biel.

- Eu tenho certeza que o Lipe vai para essa roça. O moleque quer se proteger a qualquer custo e expõe o outro, confessou Cartolouco.

- Se for [para a roça], cai fora, afirmou JP.

E mais...

Ainda em A Fazenda, Raissa Barbosa afirmou que é fã de Lucas Maciel e peoas começaram a shippar o casal. Enquanto isso, Jojo Todynho continua caindo nas graças da internet e virando meme por suas falas icônicas! Essa nova temporada está dando o que falar, hein?