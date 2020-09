Em meio à crise no casamento, Sarah Poncio e Jonathan Couto dão entrada em casamento civil

09/09/2020 | 09:10



Parece que a crise no casamento de Sarah Poncio e Jonathan Couto chegou ao fim! Isso porque, segundo o jornal Extra, os dois deram entrada nos papéis para oficializar o casamento no civil.

Após a influenciadora confirmar que estava passando por um período turbulento no relacionamento com o empresário, o jornal divulgou que eles já assinaram um documento há pouco mais de um mês, conseguindo uma habilitação para o casamento, válida por 60 dias. No dia 3 de agosto eles teriam entrado com um pedido de habilitação para casamento em um cartório na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em 2016, os dois assinaram um contrato de união estável após se casarem numa cerimônia religiosa na Igreja Anabatista, comandada pelo pastor Márcio Poncio, pai da influenciadora.

O casamento no civil tem por trás um objetivo da família: Jonathan quer incluir o sobrenome Poncio em seu nome! A família adotou o sobrenome Poncio, da mãe de Sarah, Simone, após se tornarem famosos na internet. Além disso, Jonathan está sendo sondado para concorrer ao cargo de vereador e, por isso, quer levar o sobrenome famoso para a política.

Sarah disse que o casal enfrenta uma crise pelo fato de discordarem sobre a igreja que devem frequentar. Além disso, os dois estariam afastados por conta do trabalho da blogueira, que está gravando seu programa, enquanto Jonathan curte Angra dos Reis com os filhos deles.