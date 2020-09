Grávida, Flávia Viana rebate críticas à sua bunda caída: - Estão vendo muito o Instagram e menos pessoas reais

07/09/2020 | 10:10



Flávia Viana deu um show de maturidade no último domingo, dia 6, em seu perfil do Instagram. Aos 36 anos de idade e grávida pela segunda vez, a influenciadora digital resolveu responder às críticas que recebeu após compartilhar uma foto de biquíni na rede social.

- Eu sou tão desligada, que fui ver quase três dias depois a repercussão da foto que eu postei no momento mais iluminado e único da minha vida. O foco é a bunda que está caída, a bunda que tem estria, ou a bunda que está mole. E uma barriga linda, com um filho lindo sendo gerado.

A vencedora de A Fazenda - Nova Chance fez uma relação entre corpo e morte.

- Primeira coisa: é assustador de ver a quantidade de perfeitos que têm na internet. Perfeitos por dentro, por fora, e que nunca vão morrer. Que são eternos. Eu não sei você aí do outro lado, que está aí me assistindo, se você já passou por algum momento crucial na sua vida, um momento de muita dificuldade. Eu perdi o meu pai para um câncer e a gente lutou um ano inteiro. Eu vi meu pai definhar. Naquele momento que a gente estava no hospital, eu pensava Deus, se eu pudesse te fazer um pedido, eu ia te pedir pela vida dele. O ator do Pantera Negra foi embora tão cedo, e o que a gente mais viu na internet foram pessoas lamentando a morte tão precoce do cara. Mas o que você está fazendo da sua vida? Está preocupado com a bunda do fulano, com a estria do ciclano, com o que caiu... Vou te contar um outro segredo: a gente cai! A gente envelhece. A gente vive numa roda gigante, ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. A gente tem defeito. A gente tem ruga, marcas, manchas, estrias, celulite... Nós somos humanos, graças a Deus! Seria TERRÍVEL ser um robô perfeito e todo mundo igual - todo mundo com a mesma cara, com a mesma boca, com o mesmo peito, com a mesma bunda. Isso é o de menos. A gente vai embora! Todo mundo para o mesmo lugar. Depois que Deus falar Meu filho, agora é sua hora, e te recolher, acabou.

E citou que está muito grata pelo momento que está vivendo agora, independente de como está fisicamente.

- O que mais me preocupa é que não me atinge nada, essa sou eu. Gente, eu estou tão feliz. Eu estou realizando sonhos, eu estou trabalhando para caramba. Eu estou gerando um filho depois de dois abortos consecutivos. Depois de ter passado por um momento tão delicado, eu ainda consigo fortalecer outras mulheres que estão aí do outro lado para acreditarem. [...] Ano passado, eu estava no meio de uma viagem, e foi em setembro que eu sofri um aborto. E foi em outubro que meu útero expeliu o aborto. Pois será em outubro que eu darei a luz. No mesmo setembro e outubro que foi tão difícil ano passado, está sendo tão iluminado na minha vida.

Por fim, deu uma dica a todos os haters de plantão.

- Vamos viver e valorizar o que vale a pena ser vivido, o que vale a pena ser valorizado. A gente tem que se amar, exatamente como a gente é. Não existe nada perfeito, perfeito é Deus. Por isso que eu vim aqui agora falar tudo isso para vocês. Como existem pessoas doentes, né? O que a gente mais vê por aí são corpos naturais e normais. As bundas caem, as estrias resistem, as celulites existem. E não se assusta, não! Acho que você está vendo muito Instagram e menos pessoas reais. Sai daí agora e vai viver a sua vida, para você ver como é normal o ser humano. Acho que você esqueceu como é o ser humano.

Falou tudo, não é?