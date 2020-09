Corpo é encontrado em lago do Palácio de Kensington, moradia de Kate Middleton e príncipe William

06/09/2020 | 11:11



Um corpo foi encontrado no lago em frente ao Palácio de Kensington, moradia de Kate Middleton e príncipe William. Segundo informações do jornal britânico The Independent, uma mulher foi retirada do lago Round Pond, na região dos jardins de Kensington, e ainda não foi identificada pela polícia.

Inicialmente, entretanto, os oficiais metropolitanos fizeram uma identificação errada do corpo e avisaram uma família de que um de seus entes queridos havia morrido.

Os policiais acreditavam ser o corpo da artista Endellion Lycett Green, neta do ex-poeta laureado Sir John Betjeman, que estava desaparecida há uma semana antes dessa descoberta. Felizmente - e coincidentemente -, a artista acabou aparecendo viva neste fim de semana.

Minha irmã Endellion está viva, segura e bem. Obrigado a todos pelo apoio e amor que demonstraram por Delli [como é carinhosamente conhecida a artista] e sua família. Peço desculpas a todos vocês que, como nós, estavam sofrendo com a questão de onde Delli estava. Disseram-nos que um corpo foi encontrado e era ela. Não era, e Delli foi encontrada ontem à noite. Mas que a alma encontrada no Kensington Round Pond na manhã de sábado descanse em paz, escreveu o irmão de Endellion, John Lycett Green.

Um representante da polícia metropolitana de Londres, na Inglaterra, ainda falou sobre o mistério do corpo no Palácio de Kensington:

- A morte está sendo tratada como inexplicada neste momento, mas não é considerada suspeita. As investigações estão em andamento.