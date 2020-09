Arthur Aguiar escreve homenagem para Mayra Cardi no dia do aniversário dela: Ela é incrível e faz falta

06/09/2020 | 10:11



Arthur Aguiar surpreendeu ao escrever uma homenagem para Mayra Cardi no último sábado, dia 5. O cantor fez uma declaração à ex e a parabenizou pelos 37 anos de idade.

Provavelmente você que me segue ou que veio até aqui por causa de algum site de fofoca não imaginou que eu iria postar uma foto ou um texto de parabéns para a @mayracardi. Talvez porque você acredita que depois de tudo que aconteceu, é impossível existir qualquer tipo de sentimento positivo de ambas as partes. Eu confesso que em um determinado momento eu também achei isso. Só que aí eu reencontrei um grande amigo e comecei a ouvir as palavras dele diariamente. Com o tempo eu fui vendo que tudo que eu achava ou pensava estava equivocado, e que sim, independente de qualquer coisa que eu tenha feito ou ela tenha feito, o perdão ele é mais do que necessário, ele é essencial, começou.

O ator aproveitou para falar sobre seus erros e desculpar-se mais uma vez.

Eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e assumir o quanto eu errei com essa mulher incrível que eu escolhi para ser mãe da minha filha. Nossa, eu errei muito! Muito mesmo. Eu tenho vergonha e muito arrependimento do que eu fiz, isso eu tenho. Com certeza eu estava muito desconectado de tudo, inclusive de mim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de falar várias coisas para ela pessoalmente e pedir perdão. Queria também aproveitar esse espaço e pedir perdão publicamente a todas as pessoas que amam ela, sua família (mãe, filho, irmão, irmã, Dona Elian, ex-cunhada), todos que são importantes para ela e que através das minhas atitudes se sentiram magoados por ver a pessoa que eles tanto amam do jeito que eles viram. Esse post era para exaltar as qualidades dela, dizer o quanto ela é incrível e faz falta, mas eu não poderia simplesmente ignorar tudo e fazer um post como se nada tivesse acontecido.

Por fim, desejou um feliz aniversário à coach.

Eu escolhi esse vídeo porque é assim que eu lembro de você e é assim que eu quero te ver todos os dias da sua vida, FELIZ! Você é uma mulher muito especial, única e com certeza não merece menos do que isso. Que nesse seu novo ano você seja muito feliz e continue levando a sua luz para as pessoas, isso você sabe fazer como ninguém... Feliz aniversário! Estarei sempre aqui, amo você!

Nas redes sociais, a opinião dos internautas ficou bem dividida.

Uma aula de maturidade @arthuraguiar, não esperava nada diferente de você, comentou uma usuária.

Que seja feita a vontade de Deus! E que ele sempre nos guie pra o melhor caminho, desejou um segundo.

Arrasou, nota 0

, escreveu uma terceira.

É, vacilou bonito! Poderia tanto ter valorizado! Mas enfim, acredito na evolução do ser humano e jamais julgaria se voltassem! O mal nunca fica feliz em ver uma família constituída e usa diversas artimanhas para destruí-lá! Torço para a mudança e arrependimento verdadeiro e reconciliação!, ponderou uma internauta.

Preguiça de vocês. Deixando de seguir, confessou um último.

E você, o que achou?