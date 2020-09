Susana Vieira emociona o público ao falar de câncer e anemia: - Duas doenças raras e difíceis, mas essa alegria que me mantém saudável

06/09/2020 | 10:11



O programa Altas Horas do último sábado, dia 5, fez uma homenagem à televisão brasileira, que no próximo dia 18 completa 70 anos! E durante um bate-papo com Serginho Groisman, Susana Vieira, uma das convidadas da noite, abriu o coração ao falar sobre suas doenças: o câncer, mais especificamente a LLC (Leucemia Linfocítica Crônica) e a anemia.

- Eu jamais podia imaginar que fosse acontecer comigo, porque eu sou, talvez invejada, pela minha energia, meu alto astral, porque não envelheci como naturalmente as pessoas envelhecem... Corro atrás da minha saúde, vou nos melhores médicos, faço academia, alongamento, balé. Então quando soube que estava com uma doença que podia ser fatal - porque a leucemia leva à morte ou a um tratamento gravíssimo - a primeira coisa que perguntei foi: Eu vou morrer?

A atriz contou que, ao longo do tempo, foi aprendendo a transformar essa difícil batalha em um bom estímulo.

- O médico falou friamente: A senhora está com uma leucemia linfocítica. E depois perguntei: Quanto meses eu tenho?. Aí ele me deu uma notícia, que por um lado é boa e por outro não: que minha leucemia não pode ser operada, ela é crônica, então eu tenho um câncer como se fosse uma bomba dentro de mim, mas que me estimula a dizer que vou vencer, que isso não me pertence.

Susana acredita que é a sua personalidade que a mantém bem e saudável.

- Tenho anemia hemolítica, duas doenças raras e difíceis, mas que com minha alegria e bom humor eu até consigo brincar com isso. Posso continuar vivendo e é essa alegria que me mantém saudável.

Amigas e rivais

Renata Sorrah também participou do último Altas Horas. Ao ouvir Susana Vieira falando sobre suas doenças, a atriz não pode deixar de fazer um elogio.

- Tão bom ver você com essa alegria. Você transborda beleza, tudo... Vence qualquer doença, tenho certeza!

As atrizes ainda falaram sobre a famosa novela Senhora do Destino, e relembraram as personagens Maria do Carmo e Nazaré Tedesco.

- Foi uma vilã que eu amei fazer porque ela tinha humor. Ela era engraçada e se achava o máximo, e matava as pessoas, jogava elas pela escada. Em toda dramaturgia, as vilãs são preciosas porque elas fazem a história andar. Fazer uma vilã é muito interessante. A gente acaba virando meme (risos). Fiquei com essa fama de falar a verdade na frente de todo mundo, acho que porque aprendi um pouquinho com o Manoel Carlos, através das personagens dele (risos), comentou Renata.

Susana ainda citou o fato de ter sido primeiramente escalada para viver a vilã - e não a mocinha da trama.

- Nunca faria a Nazaré como a Renata fez, elogiou.

- Ninguém faz nada sozinho, Susana, só foi bacana porque tinha a Nazaré e a Maria do Carmo. Na novela, a gente só teve embate três ou quatro vezes, as duas eram gigantes no combate, completou Renata.

Renata Sorrah, atualmente com 73 anos de idade, e Susana Vieira, com 78 anos, foram uma boa escolha para este programa, não acha? E aí, você gostou da entrevista?