05/09/2020 | 11:16



Os motoristas que seguem no sentido Litoral pela Rodovia dos Imigrantes continuam enfrentam tráfego congestionado km 51 ao km 53, devido ao excesso de veículos, de acordo com informações da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).



As condições de tráfego são boas em todas os demais trechos do SAI.



O tempo está bom e a visibilidade é boa.



O Sistema está em Operação Descida (7X3). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul e norte da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes.