Grande ABC confirma mais 24 mortes pelo novo coronavírus

Da Redação



05/09/2020 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC confirmaram mais 24 mortes causadas pelo novo coronavírus ontem, atingindo 2.242 vítimas desde o início da pandemia. Apenas nesta semana, 112 óbitos foram registrados, o equivalente a 19 por dia. Após diagnosticar 466 infectados, a região totaliza 58.100 casos. Atualmente, a letalidade é de 3,86%.

Em relação aos falecimentos, 798 eram moradores de São Bernardo, 508 de Santo André, 393 de Diadema, 280 de Mauá, 172 de São Caetano, 69 de Ribeirão Pires e 22 de Rio Grande da Serra.

Entre os casos positivos, 26.034 foram registrados em São Bernardo, 16.233 em Santo André, 7.492 em Diadema, 3.609 em Mauá, 3.246 em São Caetano, 1.001 em Ribeirão Pires e 485 em Rio Grande da Serra. Destes, 46.743 já se recuperaram da doença.Outros 48.584 pacientes aguardam pelo diagnóstico.

Segundo o Simi (Sistema de Monitoramento Inteligente), mantido pelo governo do Estado, a ocupação dos leitos de enfermaria na região é de 30,9%, enquanto 48,7% das vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão preenchidas.

ESTADO E PAÍS

Em São Paulo, 7.038 diagnósticos de Covid-19 foram confirmados ontem, totalizando 845.016 contaminações. Mais 192 falecimentos foram contabilizados, chegando a 31.091 óbitos. O governo estadual afirma que há casos nos 645 municípios e há ao menos uma morte em 541 deles. São 671.574 pacientes recuperados e 10.694 internados em acompanhamento.

Boletim do Ministério da Saúde indicou que o Brasil acumula 4.092.832 ocorrências, 51.194 mais do que no dia anterior. Ao todo, são 125.521 vítimas fatais, sendo que 907 foram confirmadas ontem. São 688.393 pacientes em acompanhamento. Boa notícia é que 3.278.918 pessoas se recuperaram.