Gui Araújo posa com Cinthia Cruz, ex-Chiquititas, e fãs torcem por romance

04/09/2020 | 16:10



Gui Araújo marcou pontos com seus seguidores do Instagram na última quinta-feira, dia 3! O apresentador apareceu ao lado de Cinthia Cruz, ex-Chiquititas, e conquistou o coração dos fãs do programa De Férias Com o Ex Brasil, já que os dois chegaram a trocar um beijão durante o reality. Agora, os internautas querem saber: será que está rolando um remember?

Nas redes sociais, os usuários fizeram comentários sobre o encontro de Gui, de 32 anos de idade, e Cinthia, de 20 anos:

Shippo, já ficaram uma vez, podem ficar maisss, escreveu uma fã.

Nossa, a Cinthia não paraa, apontou uma seguidora.

Achava ele um pouco velho para ela, na personalidade e na idade, mas até que a vibe deles bate um pouco, argumentou uma terceira.

Google, pesquisar: como shippar a Cíntia com uma pessoa só?, brincou uma última.

Vale lembrar que, recentemente, Gui deu uma cantada na ex-namorada, Anitta, pelo Instagram. Será que ele quer repetir algumas figurinhas?