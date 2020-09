São Bernardo terá noite de flashback com os DJs André Silva e Katatau

Matheus Moreira

Do Diário do Grande ABC



04/09/2020 | 10:23



O público poderá curtir, amanhã (5), uma noite especial de flashback com os DJs André Silva e Katatau no Espaço Modular. Segundo as regras de distanciamento, o evento terá de ser assistido de dentro do carro, pelo sistema drive-in.

E os músicos prometem hits de todas as épocas, que trarão muitos momentos marcantes na memória.

Os ingressos custam R$80,50, serão cobrados por carro (capacidade máxima de 4 pessoas por veículo), e podem ser adquiridos através do site www.bilheteriaexpress.com.br.