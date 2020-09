As 10 fintechs mais populares do Brasil

Da Redação, com assessoria

04/09/2020



A pandemia de covid-19 impulsionou o uso de dispositivos móveis ao redor do mundo – alcançando um aumento que, de outra forma, levaria anos. No Brasil, os aplicativos de finanças estão entre os que mais cresceram no segundo trimestre de 2020. De acordo com a empresa de análise de dados móveis App Annie, o número de downloads no Android e iOS subiu 125%.

Dentro deste contexto, o PicPay foi o aplicativo mais baixado da categoria. Foram mais de 12 milhões de downloads no período entre janeiro e junho de 2020. Na galeria, você confere o ranking completo com os 10 programas de fintechs mais populares no Brasil.

1. PicPay
2. Nubank
3. PagBank
4. Mercado Pago
5. Neon
6. Banco Inter
7. Carteira bB
8. Ame
9. iti Itaú
10. Banco PAN