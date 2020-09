Mauá suspende aulas em todas as redes em 2020

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 18:33



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) assinou, nesta quinta-feira (3), decreto em que determina que as escolas estaduais e particulares não terão permissão para retomar as atividades presenciais este ano. A mesma decisão já havia sido anunciada para a rede municipal.

Segundo o prefeito, o anúncio aconteceu após discussão com as Secretárias de Saúde e Educação e com a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). "Não seria prudente autorizar a volta às aulas. No Amazonas, as atividades foram retomadas e 8% da rede já está contaminada com a Covid-19. Sabemos que é difícil, mas acima da crise econômica estão as vidas dos alunos, professores e funcionários", declarou o prefeito.

Em agosto, donos de escolas particulares de educação infantil de Mauá fizeram um protesto, pedindo apoio da administração municipal para que as aulas fossem retomadas em 8 de setembro, como estava previsto pelo governo do Estado. Os empresários alegavam que muitas escolas estavam falindo com a saída dos alunos. O prefeito afirmou que tem total carinho e respeito pelas escolas particulares, mas que a prefeitura não pode repassar recursos para empresas privadas. "É o governo federal quem deve ofertar algum tipo de auxílio", afirmou.

Atila também declarou que a rede municipal de educação infantil está sendo preparada para absorver uma demanda maior de alunos, com eventuais transferências de crianças da rede particular. "Estamos reformando e ampliando 14 escolas e devemos criar entre 1.500 e 2.000 vagas para o próximo ano", concluiu.