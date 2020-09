Amigos de Luísa Sonza dão a entender que ela ficou com a DJ Bárbara Labres, ex de Bianca Andrade

03/09/2020 | 11:10



Eita! Os amigos de Luísa Sonza, Lucas Guedez e Gessica Kayane, deixaram escapar em uma live na noite da última quarta-feira, dia 2, uma possível ficada dela com ninguém menos que Bárbara Labres, ex-affair de Bianca Andrade.

Tudo começou quando um internauta perguntou se a cantora pegaria Gessica. Neste momento, então, a amiga ameaçou revelar o segredo.

- Eu solto, Luisa. Eu solto. A Gkay não, mas a..., disparou ela.

Na sequência, Lucas começou a cantar uma música da DJ e, não contente, ainda falou o nome:

- Bateu saudade da Bárbara Labres. Acho que falei merda.

Luísa, que ficou visivelmente sem graça, começou a rir. Porém, não desmentiu a situação. Vale lembrar que ela está solteira desde abril, quando anunciou sua separação de Whindersson Nunes e, até agora, inúmeros rumores de affair envolvendo ela surgiram.

Mas, apesar do término, parece que Luísa e Whindersson continuam amigos e se tratando muito bem. Uma prova disso foi quando a cantora chamou a atenção dos internautas ao dar uma aula de como fazer chimarrão, bebida típica do Rio Grande do Sul. No registro, que foi compartilhado no Instagram Stories, ela usou um utensílio que tinha a sua inicial e a de Whindersson Nunes.