Morte pelo coronavírus na região recua 29% em agosto

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/09/2020 | 00:01



O Grande ABC registrou queda de 29% nas mortes na comparação dos meses de agosto e julho. Foram 424 perdas no mês passado, contra 598 de julho, pior mês da pandemia até agora. Além disso, na semana passada – de 23 a 29 de agosto –, a região computou o menor número de mortes desde o início de maio, com 82 contra 73 acumuladas entre 3 e 9 de maio.



Apesar dos números favoráveis, os dados desta semana indicam nova oscilação nos dados. De domingo até ontem, foram 46 mortes, média de 15 por dia, superior às 13 perdas que o Grande ABC vinham mantendo nas últimas semanas. Como comparação, apenas nos três primeiros dias da semana passada, foram 34 óbitos.



Ontem foram 19 mortes na região, sendo oito em São Bernardo, seis em Santo André, três em Mauá e duas em São Caetano. São 2.176 perdas desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram mais 599 diagnósticos, com 231 em Santo André, 227 em São Bernardo, 75 em Mauá, 36 em Diadema, 20 em São Caetano e cinco tanto em Ribeirão Pires como em Rio Grande da Serra. Já são 56.222 pessoas da região infectadas pela doença.



No total, São Bernardo segue como cidade com o maior número de mortes, com 781, e de casos, com 25.129. Santo André aparece na sequência, com 492 óbitos e 15.638 diagnósticos positivos, seguida de Diadema (377 perdas e 7.342 infectados), Mauá (271 baixas e 3.488 contaminados), São Caetano (com 166 mortes e 3.203 casos), Ribeirão Pires (67 óbitos e 974 infectados) e Rio Grande da Serra (22 perdas e 475 casos).



O Estado de São Paulo registrou ontem 361 novas mortes por coronavírus em 24 horas, chegando ao total de 30.375 desde o início da pandemia. Já em relação ao número de contaminados, foram 10.033 novos registros em 24 horas, elevando o total para 814.375. Em todos os 645 municípios tem pelo menos uma pessoa com a Covid-19.



O número de mortes voltou a crescer no Brasil. Foram 1.215 óbitos em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Agora, o total é de 122.596 vítimas fatais da Covid. Em relação aos novos casos, foram adicionados à conta 42.659 diagnósticos, elevando o total de contaminações a 3.950.931. Em contrapartida, já são 3.159.096 pessoas recuperadas da doença.