Curso online e gratuito auxilia pais a orientar filhos na internet

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/09/2020 | 12:48



Para garantir que crianças e adolescentes façam uso seguro e responsável da internet e das redes sociais, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) lançou nesta segunda-feira (31) o curso online e gratuito Filhos Conectados, voltado para pais e responsáveis.

O curso online tem duração total de 3 horas e é composto por 12 capítulos divididos em vídeos curtos, sendo que cada um aborda um tema. Entre eles: tempo adequado de uso da internet para crianças e adolescentes, prevenção ao vazamento de nudes, como evitar bullying e cyberbullying, como evitar exposição excessiva na web, desafios perigosos, o que os pais precisam saber antes dos filhos tentarem ser youtubers, limites de idade para o uso das plataformas e apps. Também há um módulo prático com dicas de como utilizar softwares de controle parental e como configurar a privacidade em aplicativos de mensagens e redes sociais.

A importância desse curso se mostra pelo fato de 89% de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos no Brasil já serem usuárias de internet, o que equivale a 24,3 milhões de jovens conectados, segundo a pesquisa TIC Kids Online 2019, do CGI.br, divulgada em junho deste ano. Desses, 43% contam que já viram pessoas sendo discriminadas no ambiente online, por causa da raça, cor ou aparência física. Já o contato com conteúdo de violência foi reportado por 27% das meninas e 17% dos meninos.