Com brilho de Murray, Nuggets vencem e forçam 7º jogo contra Jazz nos playoffs

31/08/2020 | 07:35



O Denver Nuggets conseguiu se manter vivo e levar a definição da série com o Utah Jazz, pela primeira rodada dos playoffs, para o sétimo jogo. Na noite de domingo, a equipe do Colorado contou com grande atuação de Jamal Murray para derrotar o time de Salt Lake City por 119 a 107, na "bolha" montada pela NBA no complexo da Disney na Flórida.

O confronto decisivo entre Nuggets e Jazz está marcado para terça-feira. E o vencedor será o adversário do Los Angeles Clippers nas semifinais da Conferência Oeste, pois o time da Califórnia fechou a sua série contra o Dallas Mavericks em 4 a 2.

Murray liderou o Denver com 50 pontos, tendo convertido 70% dos arremessos de quadra. Nikola Jokic também se destacou no triunfo ao somar 22 pontos e nove assistências. E o desempenho no garrafão também foi decisivo para os Nuggets, que capturaram 13 rebotes a mais - 43 a 30.

Pelo Jazz, o ala/armador Donovan Mitchell foi o principal destaque com 44 pontos. Mike Conley contribuiu com 21 pontos e 6 assistências, enquanto Rudy Gobert somou 11 pontos e 11 rebotes.

O início da partida foi mais favorável ao time de Salt Lake City, que terminou o primeiro quarto, marcado pelo predomínio dos ataques, vencendo por 36 a 30. Mas aí Murray começou a fazer a diferença, tendo terminado o primeiro tempo com 25 pontos marcados pelo Denver, que foi ao intervalo ganhando por 61 a 56.

No terceiro quarto, mesmo com a boa atuação de Mitchell, os Nuggets seguiram na frente, começando o período final ganhando por 88 a 79. E a noite era mesmo de Murray, que selou a sua atuação com uma cesta de três decisiva para o triunfo do Denver por 119 a 107.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com dois jogos. Em vantagem de 3 a 2, o Houston Rockets pode fechar a série contra o Oklahoma City Thunder, pela primeira rodada da pós-temporada da Conferência Oeste. E Miami Heat e Milwaukee Bucks vão abrir o confronto pelas semifinais do Leste.