Com reservas, Fluminense derrota o Sampaio Corrêa e fica perto das oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense deu uma aliviada na pressão pelos resultados ruins no Brasileirão. ao derrotar o Sampaio Corrêa, com o time reserva, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Arias, um dos poucos titulares que atuaram, e Lima fizeram os gols.

O jogo de volta será na quarta-feira, dia 22, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Fluminense pode perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final.

Fernando Diniz mandou a campo um time recheado de reservas e com nova improvisação na defesa - Marquinhos entrou na lateral-direita. Dos considerados titulares, Fábio, Martinelli e Arias lideraram o time, que teve 73% de posse de bola no primeiro tempo.

Na base da troca de passes, o Fluminense colocou o Sampaio na 'roda' e quase não foi ameaçado. O Sampaio Corrêa jogou no contra-ataque, sem sucesso. Quem começou a brilhar foi Felipe. O ex-goleiro de Flamengo e Corinthians fez boas defesas nas tentativas de Marquinhos e Arias.

Com paciência, o Fluminense saiu à frente do placar aos 32 minutos. Lima chutou de fora da área e viu um desvio enganar Felipe, que se esticou todo, mas não conseguiu impedir a bola de parar no fundo das redes.

O entrosamento e a dificuldade na criação jogaram contra o Fluminense. Isolado na frente, Renato Augusto praticamente não pegou na bola, assim como o apagado Douglas Costa.

No segundo tempo, a disparidade dos dois times ficou um pouco menos evidente. O Sampaio, então, resolveu arriscar e criou sua melhor chance aos 15 minutos. Pimentinha passou como quis por Diogo Barbosa e cruzou. Thallyson cabeceou e mandou para fora.

O jogo estava sem muita emoção até que Arias resolveu invadir a área e acabou sofrendo falta de Fábio Aguiar. Arias, aos 40, foi para a cobrança, esperou o goleiro Felipe saltar e tocou no meio do gol para fazer 2 a 0.

O Fluminense resolveu pressionar no fim e quase fez o terceiro com Kauã Elias, jogador que foi reintegrado após participar de uma 'festinha' na concentração. Ele arriscou o chute de dentro da área, mas Felipe evitou um placar ainda mais elástico.

Ainda nesta quarta-feira, Brusque e Atlético-GO fizeram um duelo extremamente equilibrado e, com um gol nos minutos finais, o Atlético largou na frente, ao vencer por 1 a 0, na Arena Joinville. Luiz Fernando foi o responsável por balançar as redes.

Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira, dia 22, às 19h, no Antônio Accioly, em Goiânia. O time goiano joga por um empate.