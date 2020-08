São Caetano vence Osasco Audax e é vice-líder da Série A-2

Das Agências



30/08/2020 | 14:28



O São Caetano venceu o Osasco Audax pelo placar de 2 a 1 e se garantiu na vice-liderança da Série A-2 do Paulista com 27 pontos, logo atrás do São Bernardo FC. A partida teve início ás 10h e ocorreu no estádio Anacleto Campanella em São Caetano.

Os gols do Azulão foram marcados por Luan Costa e Alex Reinaldo ainda no primeiro tempo. O Osasco Audax descontou com Marcondele, no final da segunda etapa. O time de São Caetano se garantiu na fase das quarta de final e deverá encarar o Monte Azul.

Ditando o ritmo de jogo em grande parte d primeiro tempo, o São Caetano inaugurou o placar aos 35 minutos, com Luan Costa. Na sequência, Anderson Rosa em clara chance de gol foi derrubado pelo goleiro, em lance de penalidade máxima. Alex Reinaldo acabou ampliando o resultado com um chute no canto esquerdo do goleiro.

Já na etapa final, o São Caetano diminuiu o ritmo da partida, mas mesmo assim s manteve melhor que o Osasco Audax. Em cobrança de falta, Marcondele diminuiu pela o time visitante.

O Osasco Audax ainda teve grande chance de empatar o jogo, quando pênalti foi marcado no fim do jogo. Matheus, porém, bateu mal e acabou chutando a bola por cima do gol de Arthur.