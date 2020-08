30/08/2020 | 14:10



Giovanna Ewbank dividiu com seus seguidores mais uma fotinho de Zyan, de um mês de vida, no último sábado, dia 29. O pequeno é fruto do relacionamento dela com Bruno Gagliasso, juntos eles também são pais de Titi e Bless.

O registro foi publicado no Instagram Stories da apresentadora e não mostra o rostinho de Zyan, apenas o seu bracinho e sua orelhinha. Como legenda, ela escreveu:

Love, que significa amor em português.

Recentemente, Gio encantou ao aparecer com Zyan no colo enquanto Titi e Bless se divertiam.

Nas redes sociais, tanto dela quanto de Bruno, o que não faltam são momentos muito fofos com as crianças.